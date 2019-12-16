В Башкирии отчитались о сборах штрафов за парковку на газонах

Руководитель госкомитета Башкирии по делам юстиции Владимир Спеле заявил, что с апреля 2019 года выписано штрафов на 30,3 млн рублей за парковку на газонах. Об этом сообщает Mkset.ru.

Только в Уфе вынесли более 24 тыс. постановлений.

Как отметил Спеле, общее количество автотранспортных средств, размещённых с нарушениями, уменьшилось. В числе причин он назвал обустройство парковок и установку ограждений для газонов.

В июне партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал введение возможности редактировать информацию о парковочном сеансе в приложении «Парковки Москвы».

Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал инициативу отмены «площадки» в экзамене ГИБДД на водительские права.