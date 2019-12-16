В Башкирии отчитались о сборах штрафов за парковку на газонах
- РИА Новости
Только в Уфе вынесли более 24 тыс. постановлений.
Как отметил Спеле, общее количество автотранспортных средств, размещённых с нарушениями, уменьшилось. В числе причин он назвал обустройство парковок и установку ограждений для газонов.
В июне партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал введение возможности редактировать информацию о парковочном сеансе в приложении «Парковки Москвы».
Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с НСН прокомментировал инициативу отмены «площадки» в экзамене ГИБДД на водительские права.