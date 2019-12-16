В Госдуме прокомментировали предложение расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

«Наш комитет готов внимательно рассматривать и поддерживать любые новые адекватные механизмы, улучшающие условия проживания граждан», — сказал он.

По его словам, в отдельных регионах уже практикуется механизм субсидирования ипотеки для переселенцев из аварийного жилья.

Депутат не исключил, что после анализа региональной правоприменительной практики правительство разработает механизм софинансирования из федерального бюджета.

«Конституционно-правовой смысл процесса переселения из аварийного жилья, безусловно, заключается и в одновременном улучшении жилищных условий», — добавил Пахомов.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал инициативу.