В Госдуме оценили список профессий с вероятным ростом зарплат в 2020 году

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН оценила список профессий с вероятным ростом зарплат в 2020 году.
В Госдуме оценили список профессий с вероятным ростом зарплат в 2020 году
  • РИА Новости

«Если всерьёз расценивать исследование, то у нас кроме продажи и сферы обслуживания ничего в России не задействовано. Однако с полной уверенностью можно сказать, что в регионах требуются врачи, педагоги, а также рабочий персонал», — заявила она.

По её словам, если отойти от Москвы и крупных агломераций, то картина изменится.

Ранее, как сообщала газета «Известия», аналитики сервиса «Работа.ру» рассказали о профессиях с предполагаемым ростом оплаты труда в 2020 году.

Согласно результатам исследования, в следующем году сохранится тенденция к росту зарплат на уровне 7—9%. Предполагается, что в IT-сегменте увеличение оплаты составит 10—12%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить