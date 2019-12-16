В Госдуме оценили список профессий с вероятным ростом зарплат в 2020 году
- РИА Новости
«Если всерьёз расценивать исследование, то у нас кроме продажи и сферы обслуживания ничего в России не задействовано. Однако с полной уверенностью можно сказать, что в регионах требуются врачи, педагоги, а также рабочий персонал», — заявила она.
По её словам, если отойти от Москвы и крупных агломераций, то картина изменится.
Ранее, как сообщала газета «Известия», аналитики сервиса «Работа.ру» рассказали о профессиях с предполагаемым ростом оплаты труда в 2020 году.
Согласно результатам исследования, в следующем году сохранится тенденция к росту зарплат на уровне 7—9%. Предполагается, что в IT-сегменте увеличение оплаты составит 10—12%.