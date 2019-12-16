Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был одобрен Советом Федерации 11 декабря. Он предполагает, что за нарушение будет назначаться штраф для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей и юрлиц — 500 тыс. рублей.

За повторное нарушение будут штрафовать граждан на 50 тыс. рублей, должностных лиц — на 100 тыс. рублей и юрлиц — на 1 млн рублей.

При грубом нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента наказание для граждан составит 100 тыс. рублей или административный арест сроком до 15 суток, для должностных лиц — 200 тыс. рублей, для юрлиц — 5 млн рублей.