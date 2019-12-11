Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ — иностранных агентах.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее соответствующий закон приняла Госдума.

За нарушение будет назначен административный штраф, который для граждан составит 10 тыс. рублей, должностных лиц — 50 тыс. рублей и юрлиц — 500 тыс. рублей.

За повторное нарушение предлагается штрафовать граждан на 50 тыс. рублей, должностных лиц — на 100 тыс. рублей и юрлиц — на 1 млн рублей.

При грубом нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента наказание для граждан составит 100 тыс. рублей или административный арест сроком до 15 суток, для должностных лиц — 200 тыс. рублей, для юрлиц — 5 млн рублей.