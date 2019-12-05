Госдума приняла закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ — иностранных агентах.

Как уточняет РИА Новости, проект был внесен в нижнюю палату парламента в 2017 году.

Согласно пояснительной записке, нарушение влечёт наложение административного штрафа на граждан в 10 тыс. рублей, на должностных лиц — 50 тыс. рублей и на юрлиц — 500 тыс. рублей.

За повторное нарушение предлагается штрафовать граждан на 50 тыс. рублей, должностных лиц — на 100 тыс. рублей и юрлиц — на 1 млн рублей.

За грубое нарушение порядка деятельности (неоднократное нарушение — более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента наказание для граждан предусматривает штраф 100 тыс. рублей или административный арест сроком до 15 суток, для должностных лиц — 200 тыс. рублей, для юрлиц — 5 млн рублей.

21 ноября Госдума приняла законопроект о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов.

Позднее закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.