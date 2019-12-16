В Москве подвели итоги квиза по конкуренции для школьников
- РИА Новости
Как сообщает НСН, в квизе приняли участие 340 учащихся, которые образовали 34 команды.
«Завершившийся квиз наглядно показал, что тема конкуренции интересна современным школьникам: от экономических аспектов до фактов из истории», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Команды были образованы по районному признаку. Победителями стали сразу три сборные, в которые вошли одиннадцать районов: Богородское, Вешняки, Гольяново, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Нагорный, Новокосино, Сокольники, Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Чертаново Южное.
Награждение победителей состоится 17 декабря в Московском центре качества образования.
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