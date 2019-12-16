В Москве подвели итоги квиза по конкуренции для школьников

В столице рассказали об итогах квиза по конкуренции для школьников, который проходил в рамках Дней московской конкуренции.

Как сообщает НСН, в квизе приняли участие 340 учащихся, которые образовали 34 команды.

«Завершившийся квиз наглядно показал, что тема конкуренции интересна современным школьникам: от экономических аспектов до фактов из истории», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Команды были образованы по районному признаку. Победителями стали сразу три сборные, в которые вошли одиннадцать районов: Богородское, Вешняки, Гольяново, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Нагорный, Новокосино, Сокольники, Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Чертаново Южное.

Награждение победителей состоится 17 декабря в Московском центре качества образования.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи прошёл обучающий лагерь для предпринимателей «Мой бизнес».