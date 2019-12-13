В Сочи прошёл обучающий лагерь для предпринимателей

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В горах Красной Поляны с 10 по 13 декабря был организован обучающий лагерь для предпринимателей «Мой бизнес», сообщает «Юга.ру».
В Сочи прошёл обучающий лагерь для предпринимателей
  • Pixabay

В бизнес-лагере приняли участие 100 человек — школьники, студенты, а также действующие предприниматели. В течение четырёх дней они посещали семинары и лекции от 20 приглашённых экспертов.

«Обучение проходит в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Сейчас это один из приоритетов для региональной власти. Этот проект направлен на то, чтобы вовлекать в предпринимательство молодых людей и образовывать их в этом направлении», — пояснила главный консультант департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Кристина Сильченко.

По словам организаторов, цель лагеря «Мой бизнес» — помочь участникам открыть или развить своё дело, а также рассказать о мерах господдержки предпринимателей в Краснодарском крае.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве подвели итоги серии форумов для предпринимателей «Мой бизнес».

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