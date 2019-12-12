В Москве подвели итоги серии форумов для предпринимателей «Мой бизнес»
На заключительный в 2019 году форум «Мой бизнес в Москве», организованный Минэкономразвития при поддержке столичного правительства, собрались около 15 тыс. участников.
«Предпринимателям важно — это второй топ запросов — образование и профессиональная команда. В этой связи все мероприятия образовательного характера являлись топовыми», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Национальный проект поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которого по всей России открываются центры «Мой бизнес», рассчитан до 2024 года.
Ранее НСН сообщала о форуме «Молодой предприниматель Москвы».