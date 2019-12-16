В Югре продлили арест подозреваемым в связях с ИГ
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд продлил меру пресечения двоим фигурантам на десять суток — до 28 декабря. Третьему ранее срок продлевался», — сказал собеседник.
По версии следователей, подозреваемые могли вести в Нижневартовске идеологическую обработку и склонять граждан к участию в террористической деятельности.
Уточняется, что мужчины также подозреваются в финансировании терроризма, пропаганде запрещённой идеологии и оправдании терроризма.
В ноябре в ФСБ заявили о задержании в Московском регионе троих членов ИГ, которые занимались вербовкой жителей для участия в сирийском конфликте.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.