В Югре продлили арест подозреваемым в связях с ИГ

Суд Нижневартовска продлил арест двум местным жителям, подозреваемым в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд продлил меру пресечения двоим фигурантам на десять суток — до 28 декабря. Третьему ранее срок продлевался», — сказал собеседник.

По версии следователей, подозреваемые могли вести в Нижневартовске идеологическую обработку и склонять граждан к участию в террористической деятельности.

Уточняется, что мужчины также подозреваются в финансировании терроризма, пропаганде запрещённой идеологии и оправдании терроризма.

В ноябре в ФСБ заявили о задержании в Московском регионе троих членов ИГ, которые занимались вербовкой жителей для участия в сирийском конфликте.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.