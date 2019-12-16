Пять легковых автомобилей столкнулись на трассе в Пензенской области

В Пензенской области на 627-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись пять легковых автомобилей, в результате чего погиб ребёнок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Nissan X-Trail, Opel Astra, Toyota, Renault Sandero, ВАЗ-2114. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ, мальчик 2015 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля ВАЗ, женщина, доставлена в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

По факту массового ДТП проводится проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе погибли три человека, ещё шестеро пострадали.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.