Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.

«Российский бизнес осознал, что универсальные специалисты — это не всегда хорошо. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills (профессиональные навыки. — RT) будет расти», — приводит РИА Новости сообщение.

Среди таких специалистов наиболее востребованными в 2020 году будут работники сфер онлайн-маркетинга, производства, IT и HR.

Среди массовых профессий наиболее востребованными традиционно будут водители, рабочие, официанты, повара, курьеры и продавцы.

В октябре заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с Inforeactor прокомментировал список самых востребованных в будущем профессий в России.