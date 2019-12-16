Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года
Сейчас на предприятиях холдинга ведутся несколько опытно-конструкторских работ. Среди них — ОКР «Нокаут-5». Это проект по созданию многоцелевой мины ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, предназначенной для минирования местности против всех указанных целей (танки, транспорт и пехота. — RT). Завершение работ планируем к концу 2020 года», — приводит ТАСС его слова.
Ранее «Ростех» сообщил о создании в России беспилотных летательных аппаратов, которые предназначенные для борьбы с вражескими дронами.
В ноябре главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12 в версии с калибром стандарта НАТО.