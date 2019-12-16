Названы регионы России с самыми большими тратами на продукты

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Самую большую долю от общих доходов на продукты питания в России тратят жители Ингушетии, а наименьшую — в Татарстане. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Отмечается, что в среднем россияне тратят на продукты питания около 30% доходов.

«При этом в разных регионах нашей страны доля затрат на продукты питания в структуре потребительских расходов существенно колеблется. По итогам 2018 года разброс выглядит следующим образом: от 57,9% в республике Ингушетия до 21,8% в республике Татарстан», — поясняется в исследовании.

Согласно данным экспертов, жители десяти российских регионов тратят более 40% своих доходов на покупку продуктов питания.

В ноябре «Газета.ru» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» сообщала, что россияне за десять месяцев 2019 года стали чаще покупать куриное мясо.

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