Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье
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- РИА Новости
«Произошло попутное столкновение автобуса и грузового автомобиля», — цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по региону.
Уточняется, что столкновение произошло на 16-м километре трассы М7.
Также сообщается, что среди пяти пострадавших в результате инцидента есть 15-летний ребёнок.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
5 декабря на Дмитровском шоссе легковой автомобиль Lada Granta врезался в отбойник. Два человека погибли, ещё двое получили травмы.