Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на новогодние каникулы

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Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» призвала не задавать школьникам домашнее задание на новогодние каникулы.
Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на новогодние каникулы
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы», — заявила она.

Как отметила Васильева, проблема даже не в этом. По словам министра, к ней часто приходят родители с вопросом, почему вся семья работает на домашнее задание и почему ребёнок часами сидит над учебником в попытке понять, что же там написано.

«Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши, начиная с пятого, шестого классов, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования», — пояснила Васильева.

Она подчеркнула, что обновляются стандарты, создаются новые, интерактивные задания, и их будут тиражировать на всю страну, в первую очередь через «Российскую электронную школу».

Ранее Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.

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