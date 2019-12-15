Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на новогодние каникулы

Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» призвала не задавать школьникам домашнее задание на новогодние каникулы.

«Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы», — заявила она.

Как отметила Васильева, проблема даже не в этом. По словам министра, к ней часто приходят родители с вопросом, почему вся семья работает на домашнее задание и почему ребёнок часами сидит над учебником в попытке понять, что же там написано.

«Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши, начиная с пятого, шестого классов, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования», — пояснила Васильева.

Она подчеркнула, что обновляются стандарты, создаются новые, интерактивные задания, и их будут тиражировать на всю страну, в первую очередь через «Российскую электронную школу».

Ранее Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.