В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий. Об этом сообщает «Российская газета».

«У нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ, то есть примерно каждая четвёртая, выполнили рекомендации и ограничили пользование телефонами во время уроков», — заявила она.

Министр также добавила, что в Белгородской области, Северной Осетии и Ингушетии 100% школ ограничили использование телефонов во время занятий.

По словам Васильевой, три четверти опрошенных считают необходимым, чтобы педагоги также не пользовались телефонами в процессе обучения.

Ранее психолог Елена Лосева в беседе с Nation News рассказала, как обезопасить детей в социальных сетях.