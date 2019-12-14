В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
- Pixabay
«У нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ, то есть примерно каждая четвёртая, выполнили рекомендации и ограничили пользование телефонами во время уроков», — заявила она.
Министр также добавила, что в Белгородской области, Северной Осетии и Ингушетии 100% школ ограничили использование телефонов во время занятий.
По словам Васильевой, три четверти опрошенных считают необходимым, чтобы педагоги также не пользовались телефонами в процессе обучения.
Ранее психолог Елена Лосева в беседе с Nation News рассказала, как обезопасить детей в социальных сетях.