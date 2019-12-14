В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

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Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий. Об этом сообщает «Российская газета».
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
  • Pixabay

«У нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ, то есть примерно каждая четвёртая, выполнили рекомендации и ограничили пользование телефонами во время уроков», — заявила она. 

Министр также добавила, что в Белгородской области, Северной Осетии и Ингушетии 100% школ ограничили использование телефонов во время занятий.

По словам Васильевой, три четверти опрошенных считают необходимым, чтобы педагоги также не пользовались телефонами в процессе обучения.

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