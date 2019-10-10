Эксперт рассказала, как обезопасить детей в соцсетях

Практикующий детский и подростковый психолог, кандидат культурологии Елена Лосева в беседе с Nation News рассказала, как обезопасить детей в социальных сетях.

«Соцсети сегодня стали неотъемлемой частью жизни, и запретить ими пользоваться подросткам невозможно. Соответственно, самый очевидный выход — учить детей делать это грамотно», — заявила она.

По её словам, ребёнку нужно объяснить, что нельзя сообщать в соцсетях свой домашний адрес, номер телефона, номер банковской карты, с которой он расплачивается за завтраки в школе, расписание уроков и кружков.

«Нужно всегда помнить, что в сети с тобой может общаться совсем не тот человек, за которого он себя выдает, и он не обязательно добрый», — сказала Лосева.

Как отметила эксперт, необходимо развивать сферу ответственности ребёнка, и он должен понимать, в каких сообществах можно участвовать, а в каких — нет.

«Важно, чтобы ребёнок знал, что в соцсетях есть много полезного и интересного, в том числе образовательного контента, а не только развлекательного, пошлых шуточек и мемов», — полагает Лосева.

Она призвала настраивать ребёнка на использование положительного потенциала соцсетей.

Ранее эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.