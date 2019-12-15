Два человека погибли в результате ДТП в Приморье

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Два человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения иномарки и рейсового автобуса на трассе в Приморском крае. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора муниципального учреждения по делам ГО и ЧС Фокино Сергея Семёнова.

«На 15-м километре автодороги Фокино — Дунай в районе поворота на 30 СРЗ произошло лобовое столкновение Nissan Cube, следовавшего со стороны Дуная, и рейсового №109 марки Daewoo, который направлялся из Фокино. В этом месте автобус шёл на подъём дороги, а иномарка спускалась вниз. Погибла женщина — водитель Nissan 1960 года рождения и пассажир этого автомобиля 1940 года рождения», — сказал он.

Уточняется, что ещё один пассажир иномарки был госпитализирован в Фокинскую больницу. 

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате аварии, которая произошла в Орловской области на автодороге Орёл — Залегощь.

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