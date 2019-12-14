Матвиенко прокомментировала отставку Левченко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала уход Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

«Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы и его подчинённых», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила Матвиенко, профессионализм местных властей проверяется в чрезвычайных ситуациях, а в данном случае региональная команда не справилась с обрушившимися летом на область стихийными бедствиями.

«Не было оперативных решений, не было контактов с людьми», — указала она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что подобная негативная ситуация сложилась в регионе при том, что президент России Владимир Путин дважды приезжал в Иркутскую область и федеральный центр не только раздал поручения, но и оперативно выделял средства на восстановление региона.

12 декабря Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло назвал первой задачей Кобзева решение проблем пострадавших от паводков граждан.