В Татарстане рассказали о создании площадок для запуска салютов в новогодние праздники

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Заместитель главного государственного инспектора Республики Татарстан по пожарному надзору Максим Гущин сообщил, что в регионе создано более 300 площадок для запуска салютов в новогодние праздники.
В Татарстане рассказали о создании площадок для запуска салютов в новогодние праздники
  • Pixabay

Как уточняет «Реальное время», 316 площадок располагаются в 23 районах Татарстана.

Гущин также напомнил, что пиротехнику следует покупать в специализированных магазинах, а перед применением нужно изучить инструкцию. Кроме того, он отметил, что пиротехнику надо устанавливать на улице в 50 м от зданий и в 500 м от промышленных и химических объектов.

Ранее руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский в беседе с Newinform рассказал, откуда будут запускать высотные фейерверки в Новый год.

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