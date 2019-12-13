Власти Якутии оценили перспективы развития Арктики

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Глава Якутии Айсен Николаев оценил перспективы развития Арктики, сообщает kp.ru.
Власти Якутии оценили перспективы развития Арктики
  • © правительство Республики Саха (Якутия)

«Одним из важнейших вопросов в контексте развития России является гармоничное социально-экономическое развитие арктических территорий», — заявил он на заседании Ленского клуба в московском представительстве республики.

Как отметил Николаев, необходимы неординарные, системные меры, поскольку точечными Арктику не поднять. В частности, для этого в Якутии создали Министерство по развитию Арктики и делам народов севера. 

«Сегодня была очень интересная дискуссия, различные мнения — нам это очень нужно. Такой сложный регион, как Арктика, невозможно развивать простыми линейными методами», — сказал Николаев.

По его словам, все выступающие говорили об одном — Арктика должна стать регионом, где хочется жить счастливо, богато и достойно.

Ранее доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщение о том, что Минобороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.

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