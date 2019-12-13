Посетители гастрономической улицы strEAT на Даниловском рынке с 12 по 18 декабря смогут выбрать любимого резидента из 43 кафе в рамках Дней московской конкуренции.

Как сообщает НСН, на сайте проекта пройдёт онлайн-голосование, в рамках которого будет определён резидент-победитель, набравший наибольшее число голосов.

«Нишa гaстромaркетов и гaстропрострaнств — однa из сaмых высококонкурентных, особенно если речь идёт о Москве. Перед компaниями, рaботaющими в этой сфере, стоят вaжные зaдaчи: подогревaть интерес посетителей, рaзрaбaтывaть окупaемые концепции, нaходить проверенных постaвщиков. Поддержкa идей и идеологии Дней московской конкуренции со стороны предстaвителей бизнесa позволит привлечь внимaние к городскому проекту ещё большего количествa жителей столицы», — отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что интерес к Дням московской конкуренции проявляют всё большее количество партнеров государственного и негосударственного сектора столичной экономики.