Поисково-спасательные работы на «Адмирале Кузнецове» завершены
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«Поисково-спасательные работы завершены. Очаг задымления ликвидирован, на корабле продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аварийном отсеке корабля обнаружен погибшим офицер службы живучести.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что возгорание возникло во время сварочных работ, когда искра упала в трюмное помещение с мазутом.