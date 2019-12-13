Поисково-спасательные работы на «Адмирале Кузнецове» завершены

Поисково-спасательные работы на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, где накануне произошёл пожар, завершены. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Поисково-спасательные работы завершены. Очаг задымления ликвидирован, на корабле продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аварийном отсеке корабля обнаружен погибшим офицер службы живучести.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что возгорание возникло во время сварочных работ, когда искра упала в трюмное помещение с мазутом.