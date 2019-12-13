Умер один из ожидавших операции у Каабака братьев-близнецов с Сахалина

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Мальчик из Южно-Сахалинска, которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Умер один из ожидавших операции у Каабака братьев-близнецов с Сахалина
  • РИА Новости

«С сожалением сообщаем о смерти мальчика Р. из Южно-Сахалинска. Приносим искренние соболезнования родным и близким ребёнка», — приводит РИА Новости сообщение.

Ребёнок умер из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием, уточнили в ведомстве. Его брат-близнец, имеющий схожее заболевание, проходит плановую подготовку к операции.

Первую операцию братьям проводил Каабак. Родители мальчиков хотели провести трансплантацию только у него.

После резонансной истории с увольнением трансплантолога вопросом занималась министр здравоохранения Вероника Скворцова. В настоящее время он восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии НМИЦ здоровья детей. 

В конце ноябре скончалась годовалая девочка, которая также ожидала операции у Каабака. Предварительная причина смерти — пневмония.

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