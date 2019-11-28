Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

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Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«По предварительным данным, к сожалению, девочка умерла от пневмонии», — приводит её слова РИА Новости.

Сам Каабак рассказал, что ребёнка наблюдали в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей с февраля, в мае начались вакцинации.

Он пояснил, что последнюю группу вакцин ввели 28 октября, в соответствии с протоколом трансплантацию нужно делать спустя месяц.

«Я плакал. Девочке шесть дней назад исполнился год», — признался врач.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Каабака и его коллеги Надежды Бабенко из НЦЗД. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила включить их в группу трансплантологов центра.

27 ноября сообщалось, что Каабак оформляется в отделении урологии на тот же объём работы, что и ранее.

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