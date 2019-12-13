Кремль оценил данные о рекордной убыли населения по итогам 2019 года

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет самой высокой за 11 лет.
Кремль оценил данные о рекордной убыли населения по итогам 2019 года
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Да, эти данные прогнозировались. Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент и наши все руководители социальной области, действительно, эта яма сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная. Собственно, сошлись две демографические ямы в одну. Я не буду повторять объяснение сейчас, но это та реальность, это то наследие прошедших десятилетий, история нашей страны, которую мы несём сейчас на своих плечах вместе с вами», — сказал он.

По его словам, на «минимизацию последствий этой демографической ямы и направлены нацпроект в области демографии и целый набор мер».

Как указал Песков, этим меры призваны минимизировать негативные последствия и способствовать «скорейшему переводу ситуации от знака «минус» в знак «плюс» в плане роста населения».

Ранее опубликованные данные Росстата показали, что за январь — октябрь 2019 года естественная убыль населения составила 259,6 тыс. человек.

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