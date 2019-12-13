Эксперты рассказали о снижении спроса на новогодние товары

Специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщили о падении спроса на новогодние товары, передают «Известия» со ссылкой на данные исследования.

По данным «Платформы ОФД», с 15 ноября по 6 декабря 2019 года продажи искусственных ёлок сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, гирлянд — на 25%, мишуры — на 47%, ёлочных игрушек — на 48%. Популярностью пользовались только ёлочные звёзды — спрос на них вырос на 15%.

Директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков объяснил сокращение покупок отсутствием снега в Центральной России. По его мнению, у людей отсутствует новогоднее настроение, поэтому они неохотно приобретают праздничные украшения.

Ранее директор по развитию компании Ozon Анна Карпова в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщила о росте спроса на новогодние товары в связи с приближением праздника.