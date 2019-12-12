В Севастополе прошли пожарно-тактические учения

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На базе военно-морского клинического госпиталя имени Пирогова в Севастополе состоялись пожарно-тактические учения.
В Севастополе прошли пожарно-тактические учения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

По сценарию, на первом этаже здания инфекционного отделения произошло возгорание, а спустя некоторое время огонь распространился и на второй.

«До прибытия спасателей администрацией учреждения были выполнены необходимые действия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации: передано сообщение о пожаре в службу «101», добровольной пожарной дружиной предприняты попытки к самостоятельному тушению возгорания, проведена эвакуация госпитализированных», — заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Как отметил начальник службы пожаротушения Артём Пилипенко, учения прошли успешно.

Занятия проведены совместно с пожарными подразделениями Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах России запланированы крупномасштабные учения под руководством главы МЧС Евгения Зиничева.

«Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прошла проверка регионального управления МЧС.

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