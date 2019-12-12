В Севастополе прошли пожарно-тактические учения
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
По сценарию, на первом этаже здания инфекционного отделения произошло возгорание, а спустя некоторое время огонь распространился и на второй.
«До прибытия спасателей администрацией учреждения были выполнены необходимые действия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации: передано сообщение о пожаре в службу «101», добровольной пожарной дружиной предприняты попытки к самостоятельному тушению возгорания, проведена эвакуация госпитализированных», — заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Как отметил начальник службы пожаротушения Артём Пилипенко, учения прошли успешно.
Занятия проведены совместно с пожарными подразделениями Черноморского флота.
Ранее сообщалось, что в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах России запланированы крупномасштабные учения под руководством главы МЧС Евгения Зиничева.
«Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прошла проверка регионального управления МЧС.