В Севастополе прошли пожарно-тактические учения

На базе военно-морского клинического госпиталя имени Пирогова в Севастополе состоялись пожарно-тактические учения.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

По сценарию, на первом этаже здания инфекционного отделения произошло возгорание, а спустя некоторое время огонь распространился и на второй.

«До прибытия спасателей администрацией учреждения были выполнены необходимые действия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации: передано сообщение о пожаре в службу «101», добровольной пожарной дружиной предприняты попытки к самостоятельному тушению возгорания, проведена эвакуация госпитализированных», — заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Как отметил начальник службы пожаротушения Артём Пилипенко, учения прошли успешно.

Занятия проведены совместно с пожарными подразделениями Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах России запланированы крупномасштабные учения под руководством главы МЧС Евгения Зиничева.

«Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прошла проверка регионального управления МЧС.