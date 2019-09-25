В Калининграде прошла командно-штабная тренировка МЧС
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- РИА Новости
В частности, силы и средства ведомства были задействованы в командно-штабной тренировке по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Главная цель — проверить готовность органов управления, сил и средств территориального главка к ликвидации ЧС, вызванной взрывом бытового газа в многоквартирном доме.
Ранее RIA56 сообщал, что спасатели провели тактические учения на территории аэропорта Оренбурга.