В Калининграде прошла командно-штабная тренировка МЧС

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В Калининграде прошла проверка регионального управления МЧС, сообщает «Янтарный край».
В Калининграде прошла командно-штабная тренировка МЧС
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

В частности, силы и средства ведомства были задействованы в командно-штабной тренировке по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Главная цель — проверить готовность органов управления, сил и средств территориального главка к ликвидации ЧС, вызванной взрывом бытового газа в многоквартирном доме.

Ранее RIA56 сообщал, что спасатели провели тактические учения на территории аэропорта Оренбурга.

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