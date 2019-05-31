Спасатели провели тактические учения в аэропорту Оренбурга

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Спасатели провели тактические учения на территории аэропорта Оренбурга, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Спасатели провели тактические учения в аэропорту Оренбурга
  • ©orenairport.ru

Отрабатывались действия в условиях техногенной аварии. По легенде, предположительно из-за разряда статического электричества загорелась газовоздушная смесь в одном из резервуаров, после чего произошёл условный взрыв.

«Пожар» был успешно ликвидирован.

«Действия всех участников учения, по мнению его организаторов, заслужили положительную оценку», — заявили в ведомстве.

В 2018 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области спасатели провели учения, посвящённые отработке ликвидации чрезвычайной ситуации.

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