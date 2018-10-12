Глава МЧС оценил учения спасателей в Калининградской области

В Калининградской области спасатели провели учения, посвящённые отработке ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает «Янтарный край».

За тренировкой наблюдали глава МЧС России Евгений Зиничев, губернатор Антон Алиханов, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин.

По сценарию, столкнулись пассажирский теплоход и моторная яхта, после чего возник пожар. Теплоход якобы получил серьёзную пробоину и начал тонуть.

В занятиях участвовали более 260 человек и почти 50 единиц техники. Они отработали несколько учебных целей, в том числе применение авиационных спасательных технологий.

«Учения показали, что все федеральные и региональные структуры готовы к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера», — заявил Зиничев.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области прошли антитеррористические учения.