Три человека погибли в результате ДТП под Нижним Новгородом

В Пильнинском районе Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«12 декабря 2019 года в 17:48 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении транспортных средств в Пильнинском районе», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что инцидент произошёл на 5-м км автодороги Пильна — Курмыш. В результате ДТП погибли три человека.

Ранее стало известно, что в Приморском крае в пригороде Владивостока участниками массового ДТП стали 48 автомобилей, семь человек получили травмы.