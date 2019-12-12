Три человека погибли в результате ДТП под Нижним Новгородом

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В Пильнинском районе Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Три человека погибли в результате ДТП под Нижним Новгородом
  • РИА Новости

«12 декабря 2019 года в 17:48 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении транспортных средств в Пильнинском районе», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что инцидент произошёл на 5-м км автодороги Пильна — Курмыш. В результате ДТП погибли три человека.

Ранее стало известно, что в Приморском крае в пригороде Владивостока участниками массового ДТП стали 48 автомобилей, семь человек получили травмы.

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