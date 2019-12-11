Участниками ДТП в Приморье стали 48 автомобилей
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.
«По предварительной информации, в районе девятого километра автодороги Хабаровск —Владивосток — посёлок Новый — Де-Фриз зарегистрировано массовое ДТП, в котором приняли участие 48 автомашин», — заявили в МВД, добавив, что семь человек пострадали.
На участке трассы временно ограничили движение. Наряды ДПС оказывают помощь водителям.
Ранее сообщалось о шести госпитализированных в результате ДТП в Приморском крае.