Участниками ДТП в Приморье стали 48 автомобилей

В Приморском крае в пригороде Владивостока участниками массового ДТП, по уточнённым данным, стали 48 автомобилей, семь человек получили травмы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

«По предварительной информации, в районе девятого километра автодороги Хабаровск —Владивосток — посёлок Новый — Де-Фриз зарегистрировано массовое ДТП, в котором приняли участие 48 автомашин», — заявили в МВД, добавив, что семь человек пострадали.

На участке трассы временно ограничили движение. Наряды ДПС оказывают помощь водителям.

Ранее сообщалось о шести госпитализированных в результате ДТП в Приморском крае.