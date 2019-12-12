Расчёты комплекса «Искандер» поразили учебную цель под Астраханью

Расчёты комплекса «Искандер» под Астраханью выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты и поразили находившуюся на удалении около 60 км цель в виде укреплённого пункта. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

РИА Новости

«На полигоне Капустин Яр в Астраханской области расчёты нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» успешно выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты. В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 60 км, имитирующая укреплённый пункт управления незаконного вооружённого формирования», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. В пресс-службе отметили, что попадание ракеты произошло без отклонений. Учебный пуск проводился в рамках заключительного этапа освоения комплекса «Искандер». Ранее стало известно, что расчёты ракетного комплекса «Искандер» были подняты по тревоге в рамках тактико-специальных учений в Астраханской области.