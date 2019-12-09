Расчёты комплекса «Искандер» подняли по тревоге на учениях под Астраханью

В Астраханской области в рамках тактико-специальных учений подняты по тревоге расчёты ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В ходе первого этапа учений расчёты ракетной бригады Гвардейской общевойсковой армии ЗВО оборудуют и замаскируют стартовые позиции. Также будут отработаны задачи по заряжанию боевой части ракеты и заступлению на боевое дежурство.

Во время второго этапа планируется отработать защиту комплексов от условного массированного удара, а также отражение нападения диверсионных разведывательных групп условного противника.

«В учении, которое продлится до конца недели, принимают участие более 1200 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники», — заявили в пресс-службе.

Ранее комплексы «Искандер-М» провели боевые пуски ракет на полигоне Сарышаган в Казахстане.