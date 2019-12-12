Эксперт прокомментировал планы по снижению квоты на иностранную рабочую силу в России

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по снижению квоты на иностранную рабочую силу в стране.

«Мы должны понимать, что квота формируется на основе запроса российских компаний», — сказал он.

По его словам, часть иностранцев в связи с повышением стоимости патента в России предпочитают работать в течение 90 дней, поскольку в таком случае это возможно без оформления дорогостоящих для них документов.

Эксперт также отметил, что некоторые работники не оформляют свои отношения с работодателем.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился снизить на 27% по сравнению с 2019 годом количество иностранцев, которых можно будет принять на работу в 2020-м, — до 104,99 тыс.