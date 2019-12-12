Эксперт прокомментировал планы по снижению квоты на иностранную рабочую силу в России

Короткая ссылка
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по снижению квоты на иностранную рабочую силу в стране.
Эксперт прокомментировал планы по снижению квоты на иностранную рабочую силу в России
  • Pixabay

«Мы должны понимать, что квота формируется на основе запроса российских компаний», — сказал он.

По его словам, часть иностранцев в связи с повышением стоимости патента в России предпочитают работать в течение 90 дней, поскольку в таком случае это возможно без оформления дорогостоящих для них документов.

Эксперт также отметил, что некоторые работники не оформляют свои отношения с работодателем.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился снизить на 27% по сравнению с 2019 годом количество иностранцев, которых можно будет принять на работу в 2020-м, — до 104,99 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить