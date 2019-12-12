Эксперт прокомментировал планы по снижению квоты на иностранную рабочую силу в России
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«Мы должны понимать, что квота формируется на основе запроса российских компаний», — сказал он.
По его словам, часть иностранцев в связи с повышением стоимости патента в России предпочитают работать в течение 90 дней, поскольку в таком случае это возможно без оформления дорогостоящих для них документов.
Эксперт также отметил, что некоторые работники не оформляют свои отношения с работодателем.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился снизить на 27% по сравнению с 2019 годом количество иностранцев, которых можно будет принять на работу в 2020-м, — до 104,99 тыс.