В Удмуртии найденный в запертой квартире ребёнок будет жить с тётей

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Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у находившегося в квартире с мёртвой матерью ребёнка есть тётя, он будет жить с ней.
В Удмуртии найденный в запертой квартире ребёнок будет жить с тётей
  • РИА Новости

По словам Авдеевой, двухлетний малыш переведён из инфекционной больницы в детскую и идёт на поправку.

«Очень живой и любознательный. В ближайшее время с ним начнёт работать психолог. Главное — он не один. Разыскивали родственников, нашлась тётя! У мальчика будет семья!» — написала омбудсмен в Instagram.

Ранее стало известно, что соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска. После смерти матери ребёнок пять дней оставался в доме один.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова прокомментировала спасение этого ребёнка.

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