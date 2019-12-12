В Удмуртии найденный в запертой квартире ребёнок будет жить с тётей

Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у находившегося в квартире с мёртвой матерью ребёнка есть тётя, он будет жить с ней.

По словам Авдеевой, двухлетний малыш переведён из инфекционной больницы в детскую и идёт на поправку.

«Очень живой и любознательный. В ближайшее время с ним начнёт работать психолог. Главное — он не один. Разыскивали родственников, нашлась тётя! У мальчика будет семья!» — написала омбудсмен в Instagram.

Ранее стало известно, что соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска. После смерти матери ребёнок пять дней оставался в доме один.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова прокомментировала спасение этого ребёнка.