Кузнецова оценила ситуацию с ребёнком и мёртвой матерью в Удмуртии

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова прокомментировала спасение находившегося в квартире с мёртвой матерью ребёнка.
Кузнецова оценила ситуацию с ребёнком и мёртвой матерью в Удмуртии
  • РИА Новости

«Это чудо, я считаю. Сегодня с ребёнком всё хорошо, несмотря на то, что он находится ещё в реанимации, он не имеет других заболеваний, кроме истощения... Мама его умерла несколько дней назад, и ребёнок находился за закрытой дверью. Как раз отсутствие ответа на звонки социальных служб и стало поводом проверки», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, избежать трагедии удалось благодаря тому, что после случая с гибелью 13-летнего мальчика с ДЦП, чьё тело вместе с телом его мёртвой матери было найдено в одной из квартир в городе Можга, были предприняты профилактические меры.

«Вывод сделан был мгновенно. Руководитель региона создал специальную комиссию. Мгновенно были приняты решения профилактического характера, органы опеки и попечительства тут же проверили все семьи, которые потенциально могли оказаться в подобного рода ситуации, и это помогло спасти жизнь ребёнка», — отметила она.

Кузнецова подчеркнула, что необходимо ввести практику подобных обзвонов во всех российских субъектах, а также начать ставить на учёт семьи, которым может потребоваться помощь.

Ранее стало известно, что соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска. После смерти матери ребёнок пять дней оставался в доме один.

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