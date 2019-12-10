Кузнецова оценила ситуацию с ребёнком и мёртвой матерью в Удмуртии

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова прокомментировала спасение находившегося в квартире с мёртвой матерью ребёнка.

«Это чудо, я считаю. Сегодня с ребёнком всё хорошо, несмотря на то, что он находится ещё в реанимации, он не имеет других заболеваний, кроме истощения... Мама его умерла несколько дней назад, и ребёнок находился за закрытой дверью. Как раз отсутствие ответа на звонки социальных служб и стало поводом проверки», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, избежать трагедии удалось благодаря тому, что после случая с гибелью 13-летнего мальчика с ДЦП, чьё тело вместе с телом его мёртвой матери было найдено в одной из квартир в городе Можга, были предприняты профилактические меры.

«Вывод сделан был мгновенно. Руководитель региона создал специальную комиссию. Мгновенно были приняты решения профилактического характера, органы опеки и попечительства тут же проверили все семьи, которые потенциально могли оказаться в подобного рода ситуации, и это помогло спасти жизнь ребёнка», — отметила она.

Кузнецова подчеркнула, что необходимо ввести практику подобных обзвонов во всех российских субъектах, а также начать ставить на учёт семьи, которым может потребоваться помощь.

Ранее стало известно, что соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска. После смерти матери ребёнок пять дней оставался в доме один.