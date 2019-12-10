В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска. После смерти матери ребёнок пять дней оставался в доме один.

«Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад», — написал глава региона Александр Бречалов в своём Facebook.

Глава республики уточнил, что специалистам пришлось ломать дверь, чтобы попасть в квартиру.

Проверки были организовано после того, как в городе Можга в одной из квартир были найдены тела женщины и её 13-летнего сына, который страдал ДЦП. Ребёнок, по предварительным данным, умер через неделю после смерти матери.

9 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по данному факту.