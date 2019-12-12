Бывшего астраханского министра приговорили к шести годам колонии

Бывший министр экономического развития Астраханской области Алексей Попов был приговорён к шести годам колонии за фальсификации и злоупотребление полномочиями с ущербом коммерческой фирме.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 303 УК России (злоупотребление полномочиями, фальсификация доказательств по гражданскому делу)», — говорится в заявлении.

Установлено, что Попов, являясь конкурсным управляющим организации, в период с 2015 по 2017 год ради личной выгоды осуществлял реализацию имущества фирмы стоимостью свыше 114,5 млн рублей в пользу своего друга по заниженной цене в размере 12 млн рублей.

«Попов организовал проведение торгов по реализации имущества с нарушениями и обеспечил победу своего друга», — указывает ведомство.

По имеющимся данным, его действия неоднократно обжаловались в суде, куда он представлял сфальсифицированные документы как доказательства.

Отмечается, что следователями выявлен ещё один аналогичный факт злоупотребления при продаже имущества ОАО «Астраханские водопроводы».

Как уточняет РИА Новости, Попов с ноября 2017 года по октябрь 2018-го руководил Министерством экономического развития Астраханской области.

Ранее бывшего министра финансов Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 2 млрд рублей.

В конце октября суд в Москве приговорил к шести с половиной годам колонии бывшего врио премьера Дагестана по делу о растрате 41 млн рублей.