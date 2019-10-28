Бывший врио премьера Дагестана приговорён к 6,5 года колонии

Короткая ссылка
Лефортовский суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова по делу о растрате бюджетных средств в размере 41 млн рублей.
Бывший врио премьера Дагестана приговорён к 6,5 года колонии
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, его экс-заместитель Раюдин Юсуфов получил 5,5 года колонии. 

Суд также взыскал с осуждённых компенсацию нанесённого ущерба.

Отмечается, что защита намерена обжаловать приговор.

Сумма, присвоенная фигурантами, была предназначена на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. 

Данный эпизод был выделен из уголовного дела, по которому проходит ещё ряд высокопоставленных чиновников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить