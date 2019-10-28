Бывший врио премьера Дагестана приговорён к 6,5 года колонии

Лефортовский суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова по делу о растрате бюджетных средств в размере 41 млн рублей.

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РИА Новости

Как передаёт ТАСС, его экс-заместитель Раюдин Юсуфов получил 5,5 года колонии. Суд также взыскал с осуждённых компенсацию нанесённого ущерба. Отмечается, что защита намерена обжаловать приговор. Сумма, присвоенная фигурантами, была предназначена на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, по которому проходит ещё ряд высокопоставленных чиновников.