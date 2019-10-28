Бывший врио премьера Дагестана приговорён к 6,5 года колонии
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- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, его экс-заместитель Раюдин Юсуфов получил 5,5 года колонии.
Суд также взыскал с осуждённых компенсацию нанесённого ущерба.
Отмечается, что защита намерена обжаловать приговор.
Сумма, присвоенная фигурантами, была предназначена на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.
Данный эпизод был выделен из уголовного дела, по которому проходит ещё ряд высокопоставленных чиновников.