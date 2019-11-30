Бывшего главу Минфина Ингушетии приговорили к пяти годам колонии

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Бывшего министра финансов Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
Бывшего главу Минфина Ингушетии приговорили к пяти годам колонии
  • РИА Новости

«Бывший министр финансов республики совместно с начальником отдела компенсационных выплат данного министерства с мая 2014 года по март 2017 года совершили расходование субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, поступивших из бюджета России, на цели, не соответствующие условиям их получения и расходования, на сумму более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

При этом, как установило следствие, обвиняемые предоставили в Минфин России отчёты о целевом расходовании денежных средств, несмотря на то что часть денег была израсходована на иные цели.

Уголовное производство вёл отдел по расследованию особо важных дел республиканского следственного управления.

Решением суда подсудимым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В конце октября суд в Москве приговорил к шести с половиной годам колонии бывшего врио премьера Дагестана по делу о растрате 41 млн рублей.

В феврале Nation News передавал о расследовании дело против главы Усть-Лабинского района Краснодарского края, подозреваемого в превышении полномочий при выдаче жилья сиротам.

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