В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

Короткая ссылка
Московские следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки филологического факультета РУДН.
В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН
  • ©sledcom.ru

Об этом сообщается на сайте СК Москвы.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)... В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», — указывается в заявлении.

По версии следствия, 10 декабря в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Виноградова в Москве, было обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завёрнутое в одеяло.

Как указывает РИА Новости, пресс-служба РУДН подтвердила агентству, что погибшая училась в вузе на филологическом факультете.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году.

6 декабря «Вечерняя Москва» также писала, что в Смоленске задержали подозреваемого по делу об убийстве 19-летней давности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить