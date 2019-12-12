В Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН

Московские следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки филологического факультета РУДН.

Об этом сообщается на сайте СК Москвы.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)... В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», — указывается в заявлении.

По версии следствия, 10 декабря в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Виноградова в Москве, было обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завёрнутое в одеяло.

Как указывает РИА Новости, пресс-служба РУДН подтвердила агентству, что погибшая училась в вузе на филологическом факультете.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году.

6 декабря «Вечерняя Москва» также писала, что в Смоленске задержали подозреваемого по делу об убийстве 19-летней давности.