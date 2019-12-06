В Смоленске задержали подозреваемого по делу об убийстве 19-летней давности

В Смоленске задержали мужчину, подозреваемого по делу об убийстве 19-летней давности, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, преступление было совершено в 2000 году. Двое местных жителей поссорились у дома на Автозаводской улице. В результате один из них был госпитализирован, где через 11 дней скончался.

После проведения дополнительного расследования подозреваемый был найден и задержан.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.