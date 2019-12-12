Эксперт рассказал, как подготовить домашних животных к праздникам

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, как подготовить своих питомцев к новогодним праздникам. По его словам, Новый год — самое опасное время для домашних животных.

«Даже те, которые живут в городе и привыкли к громким звукам, когда где-то рядом что-то взрывается, боятся и убегают. С собаками нужно гулять в это время только на поводке на крепком ошейнике. Никак по-другому, даже если приученная собака», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что существуют специальные успокоительные препараты, которые временно снимают у животных боязнь громких звуков.

Уражевский посоветовал не кормить питомцев с праздничного стола, поскольку это может навредить их здоровью.

Владельцам кошек не рекомендуется вешать на ёлку ленточки и дождик из-за риска попадания украшений в желудок.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, что некоторые продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.