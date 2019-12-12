Роскачество дало советы по выбору фейерверков

В Роскачестве сообщили о начале проверки безопасности фейерверков и дали советы по их выбору.

В ведомстве советуют покупать фейерверки только в специализированных точках продаж, где могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия.

Отмечается, что покупатель имеет право запросить сертификат соответствия — «добросовестный продавец не может его не иметь».

В Роскачестве рассказали, что в первую очередь следует осмотреть коробку: на ней не должно быть повреждений или проколов. От целостности короба зависит, сработает ли заряд и насколько безопасно хранение и перемещение салюта.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», коробку перед покупкой нужно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки. Если из неё высыпается пиротехнический состав, значит, есть повреждение.

Ранее руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский в беседе с порталом Newinform рассказал, откуда будут запускать высотные фейерверки на Новый год.