Власти Пермского края рассказали о праздничной программе на новогодние каникулы

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Губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал о программе праздничных мероприятий в дни новогодних каникул, которая обсуждалась на заседании краевого правительства, сообщает URA.RU.
Власти Пермского края рассказали о праздничной программе на новогодние каникулы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В дни новогодних каникул у жителей Пермского края появится возможность увидеть концерты участников ежегодного Международного рождественского фестиваля, в программе которого — 26 концертов исполнителей из России, Италии, Германии, Чехии, США. Это стало возможным благодаря открытию виртуальных концертных залов в рамках нацпроекта «Культура».

По словам Максима Решетникова, на сегодняшний день Пермский край — лидер по числу виртуальных концертных залов в стране.

«Мы не планируем останавливаться. В общей сложности до 2023 года число таких залов превысит 40, в том числе в начале года они начнут работать в Соликамске, Чайковском», — пояснил глава региона.

Кроме того, во время праздников можно будет бесплатно посетить региональные музеи, среди которых Пермская государственная художественная галерея, PERMM, «Пермь-36», «Хохловка» и др.

Ранее руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский в беседе с Newinform рассказал, откуда будут запускать высотные фейерверки на Новый год.

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