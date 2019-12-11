В Удмуртии обсудили ход реализации мусорной реформы

На круглом столе в Удмуртии обсудили итоги первого года реформы системы обращения с отходами. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Это действительно нелегко. Мы практически с нуля создаём новую отрасль», — заявил председатель регионального правительства Ярослав Семёнов.

До введения системного обращения насчитывалось восемь полигонов. В 2019 году закрыли три — в Воткинске, Сарапуле и Глазове. Полигон «Чистый город» в Ижевске стали модернизировать.

В 2020-м планируется открыть полигон в Камбарке и временно открыть точку в Сарапуле.

«К 2028 году мы должны выйти на сокращение доли захоронения ТКО до 69% и вовлечение их в повторный оборот — 31%», — отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Удмуртии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Сергей Пермяков.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала принял участие в обсуждении мусорной реформы в Удмуртии.

Пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН оценила объёмы переработки вторсырья в России.