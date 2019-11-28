Посол Финляндии принял участие в обсуждении мусорной реформы в Удмуртии

Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала принял участие в обсуждении мусорной реформы в Удмуртии. Круглый стол прошёл под председательством главы республики Александра Бречалова, передаёт ИА «Удмуртия».

«Мы из собственного опыта знаем, что мусорная реформа — задача сложная. Но здесь мы видим, что есть ответственное отношение и деловой подход к этому вопросу. Некоторые наши технологии уже работают в Удмуртии. Например, в вашем регионе уже десятки экопунктов, уделяется внимание развитию инфраструктуры», — заявил Хаутала.

По его словам, в финскую делегацию вошли представители многих предприятий, занимающихся отходами, и компании готовы работать с республикой. Как отметил посол, это хороший пример того, как можно организовать взаимовыгодное сотрудничество.

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